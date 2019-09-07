Сб, 7.09.2019
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Обмен начался: из российского и украинского аэропортов вылетели самолеты с заключенными

Некоторые из 24 украинских моряков, которые удерживались в СИЗО "Лефортово" в России.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Из российского аэропорта Внуково и украинского Борисполь  вылетели самолеты с заключенными, подготовленными для обмена между странами. Об этом сообщает Интерфакс. 

Украинские моряки, арестованные в России после инцидента в Керченском проливе, были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом рассказал Интерфаксу близкий к переговорному процессу адвокат Николай Полозов.

Ранее он подтвердил, что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве. 

Список заключенных

В списке заключенных, которыми планируют обменяться Россия и Украина, 12 российских граждан. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

В списке нет главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимира Цемаха.

При этом РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что в Россию из Украины в рамках договоренности об освобождении удерживаемых лиц летят 33 человека.

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