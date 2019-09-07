В Эстонии с аукциона продается картина знаменитого художника

Редчайшая возможность украсить интерьер картиной классика русской и советской живописи есть не только у участников аукциона, передает Postimees.
На интернет-аукционе osta.ee выставлена на продажу полотно известного русского и советского живописца Константина Федоровича Юона. В категории "купить сразу", то есть без торгов, картина оценена в 220 000 евро.
На картине, написанной маслом, изображена Троицко-Сергиевская лавра. Картина подписана художником. По словам продавца, имеется заключение эксперта о подлинности.
Картина находится в Таллинне, и ее можно увидеть своими глазами.
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