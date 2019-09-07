Пьяные грибники создают полицейским головную боль

Этим летом почти половина всех потерявшихся в лесу были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция призывает людей делать выбор: либо пить, либо собирать грибы.

За три летних месяца полиция получила сообщение о 54 пропавших в лесу людях. Из них 21 человек были очень пьяны, что сильно затрудняло поиски.

«Пьяного человека найти сложнее. Он не может адекватно объяснить, где он, что видит и куда пошел. Он не может следовать ориентирам, куда двигаться или что искать», – отмечает руководитель оперативного отдела полиции Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

У полицейских целый список примеров, когда пьяные и потерявшиеся в лесу люди начинают капризничать или вовсе забывают о том, что просили помощи. Так пьяные и заблудившиеся в лесу люди отвечают полицейским на просьбу описать местность, что «вокруг деревья», а порой и вовсе бросают трубки, отказываясь дальше говорить.

К примеру, эти летом мужчина позвонил в Центр тревоги и сообщил, что заблудился, но говорить, в каком именно лесу, отказался. «Когда спросили, есть ли еще заряд у мобильного телефона, он отказался отвечать и бросил трубку. Полицейский перезвонил ему, на что мужчина ответил, что он не звонил на 112», – рассказывает пресс-секретарь полиции Керли Вирк. После чего полиция получила звонок от жителя деревни, которому тот же мужчина позвонил и сказал, что заблудился. Звонивший сообщил, что обычно этот мужчина ходит в лес за своим домом. Полиция отправилась на поиски и нашла пропавшего у болота недалеко от дома, куда он ходил по привычке за клюквой. Причиной его поведения и невнятности разговора был алкоголь.

Алкоголь не только усложняет поиски людей, но и ставит под угрозу жизнь заблудившихся в лесу. Риск опасности их жизни сразу возрастает в несколько раз, особенно в ночное время, прохладную или жаркую погоду.

К счастью, в этом году ни один заблудившийся в лесу человек не умер и не пропал без вести, но годами ранее такое случалось. Керли Вирк вспоминает, что несколько лет назад очень пьяный мужчина скончался в лесу до того, как его успели найти.

Пьяный или нет, самое важное — человек должен искать помощи. Если вы чувствуете себя не в безопасности или вы попали в беду, необходимо сразу звонить на телефон 112.

Как ведутся поиски

По словам Оттомара Вирка, после получения звонка от потерявшегося человека, полицейские едут на место, где человек приблизительно потерялся и выпускают сигнальную ракету. Человек ее слышит, замечает и поиски успешно заканчиваются.

«Обычно такие поиски длятся около получаса или час. Если такой способ результата не принес, то используются другие меры», – рассказывает Вирк, уточняя, что, прежде всего, привлекают поисковую собаку или дрон — все зависит от местности и леса.