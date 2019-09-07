Фото: в Тартумаа выставлен на продажу редкий для Эстонии дом

На берегу озера, в волости Кастре Тартуского уезда продается дом, каких немало в южной в Европе, например, в Италии, но в Эстонии такие встречаются крайне редко.

ФОТО: KV.EE

Планировка внутренних помещений и дизайн интерьера этой виллы выдержаны в средиземноморском стиле. Обширная гостинная легко вместит и большую семью, а также их гостей и родственников. Кухня с окнами на юг находится в отдельном помещении. Деревянная мебель подобрана со вкусом, для готовки используется газовая плита.

ФОТО: KV.EE

Все спальни изолированы. Стены покрашены в светлые тона. Окна и двери из натурального дерева. В подвально-цокольном этаже тоже есть комнаты и подсобные помещения. Там же баня и душевая. Вторая душевая находится на первом этаже.

ФОТО: KV.EE

Сад - гордость хозяев дома. Это видно с первого взгляда. Здесь нет ни одного случайного растения! Можно лакомиться даже собственным виноградом.

ФОТО: KV.EE