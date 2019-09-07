Сб, 7.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • Цены на бензин в Таллинне хоть и упали, но по-прежнему больно бьют по кошельку

Цены на бензин в Таллинне хоть и упали, но по-прежнему больно бьют по кошельку

Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes / Postimees/Scanpix

И на этой неделе самый дорогой бензин был в Таллинне, далее следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. 

В Риге и Вильнюсе на минувшей рабочей неделе цены на горючее не менялись, а в Таллинне даже немного упали, свидетельствуют обобщенные данные агентства ЛЕТА. 

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки на этой неделе подешевел на 0,2% и стоил в пятницу 1,314 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 0,9% до 1,284 евро за литр.

В Риге цены на горючее на АЗС "Circle K" на этой неделе не менялись, и в пятницу литр бензина 95-й марки стоил 1,294 евро, а литр дизельного горючего - 1,214 евро.

В Вильнюсе литр бензина 95-й марки стоил 1,185 евро, дизельного горючего - 1,085 евро.

Цены на автогаз в Риге и Таллинне были стабильны и составили соответственно 0,565 и 0,629 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 1,2% и стоил в пятницу 0,489 евро за литр.

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