В текущем чемпионате Гондураса "Реал де Минас" после семи туров занимает шестое место среди десяти команд. Как это принято в Латинской Америке, в Гондурасе в течение года выявляется по два чемпиона - в декабре (Апертура) и в мае (Клаусура).

29-го июля на 196-м километре шоссе Таллинн-Нарва полицейским патрулем был задержан 31-летний гражданин России, превысивший скорость на данном участке более чем в три раза.

Оказавшийся за рулем "Фольксвагена" водитель пояснил, что спешил к семье в Россию. На участке, где максимально разрешенная скорость составляла 42 км/ч, автомобиль гражданина России ехал со скоростью как минимум 132 км/ч.

Выяснилось, что за рулем находился Евгений Кабаев, футболист таллинской "Левадии", который только недавно присоединился к клубу. Так как на "бомбардирском" счету Кабаева, кроме этого нарушения в Эстонии, были еще два штрафа за аналогичные деяния и Кабаев их не оплатил, представители органов безопасности просили суд назначить Кабаеву и временную потерю свободы.