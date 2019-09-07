Из-за строительства Lidl рижане остались без парковки

Улица А. Деглава 160, Рига – здесь будет один из магазинов немецкой сети Lidl. В то время как некоторые ждут открытия магазина, жители дома, который расположен поблизости столкнулись с несколькими проблемами, и главная из которых – парковка автомобиля между строительной площадкой и многоквартирным домом.

"Как только началось строительство, все близлежащие парковочные места пропали, и здесь вокруг все занято", - рассказала жительница дома Анита.

Женщина рассказала, что все дороги перекрыты, а знака, который указывал бы, в какое время можно проехать – нет. "Еду с работы домой и не могу попасть внутрь", - рассказала Анита.

Выезжая с улицы А.Деглава, главная дорога перекрыта, вторая дорога также закрыта. Принимая во внимание, что дороги закрыты, муниципальная полиция начала выписывать штрафы.