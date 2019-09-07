Государство запретило брать более 200 фамилий: треть из них русские

Согласно Закону об имени, правительство обновляет список запрещенных к присваиванию фамилий каждые три годы. Из списка, составленного в 2016 году, в новый список запрещенных фамилий этого года не войдут фамилии Федоров(а), Киккас и Мартинсон, так как число носителей этих фамилий упало ниже 500 человек. Потому эти фамилии теперь можно брать при желании сменить свою.