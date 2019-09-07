Сб, 7.09.2019
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  • Государство запретило брать более 200 фамилий: треть из них русские

Государство запретило брать более 200 фамилий: треть из них русские
Есть ли ваша фамилия в списке запрещенных?

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Министр народонаселения Рийна Сольман отправила на обсуждение проект постановления, согласно которому обновляется список слишком распространенных фамилий, которые нельзя брать при намерении сменить свою. В списке 222 фамилии, носителями каждой из которой является более 500 человек.

Согласно Закону об имени, правительство обновляет список запрещенных к присваиванию фамилий каждые три годы. Из списка, составленного в 2016 году, в новый список запрещенных фамилий этого года не войдут фамилии Федоров(а), Киккас и Мартинсон, так как число носителей этих фамилий упало ниже 500 человек. Потому эти фамилии теперь можно брать при желании сменить свою.

Исключение может быть сделано в том случае, если у человека, меняющего свою фамилию, из-за его гражданства, семейных отношений, национальной принадлежности или вероисповедания имеется личная связь именем.

Согласно проекту, в список внесены 222 фамилии:

1. AAS

2. AASA

3. AAVIK

4. ADAMSON

5. ALEKSANDROV(A)

6. ALEKSEEV(A)/ALEKSEJEV(A)

7. ALLIK

8. ANDERSON

9. ANDREEV(A)/ANDREJEV(A)

10. ANTON

11. ANTONOV(A)

12. ARRO

13. ARU

14. AUS

15. BARANOV(A)

16. BELOV(A)

17. BOGDANOV(A)

18. DANILOV(A)

19. DMITRIJEV(A)

20. FILIPPOV(A)

21. FJODOROV(A)

22. FROLOV(A)

23. GAVRILOV(A)

24. GOLUBEV(A)

25. GRIGORJEV(A)

26. GUSEV(A)/GUSSEV(A)

27. HALLIK

28. HANSEN

29. HEIN

30. HUNT

31. ILJIN(A)

32. ILVES

33. IVANOV(A)

34. JAKOBSON

35. JAKOVLEV(A)

36. JEFIMOV(A)

37. JEGOROV(A)

38. JOHANSON

39. JÕESAAR

40. JÕGI

41. JÄNES

42. JÄRV

43. JÄRVE

44. JÜRGENS

45. JÜRGENSON

46. KAASIK

47. KADAK

48. KALA

49. KALDA

50. KALININ(A)

51. KALLAS

52. KALLASTE

53. KANGRO

54. KANGUR

55. KARPOV(A)

56. KARRO

57. KARU

58. KASE

59. KASK

60. KAUR

61. KESKÜLA

62. KIKAS

63. KIRS

64. KIVI

65. KIVISTIK

66. KOKK

67. KOLK

68. KOORT

69. KOPPEL

70. KOZLOV(A)

71. KOTKAS

72. KRUUS

73. KUKK

74. KULL

75. KURG

76. KURVITS

77. KUZMIN(A)

78. KUZNETSOV(A)

79. KUUS

80. KUUSIK

81. KUUSK

82. KÕIV

83. KÄRNER

84. KÜTT

85. LAANEMETS

86. LAAS

87. LAUR

88. LEBEDEV(A)

89. LEMBER

90. LEPIK

91. LEPP

92. LEPPIK

93. LIIV

94. LIIVA

95. LILL

96. LIND

97. LUHT

98. LUIK

99. LUTS

100. LÕHMUS

101. LÄÄNE

102. MAASIK

103. MAKAROV(A)

104. MAKSIMOV(A)

105. MARIPUU

106. MARTIN

107. MATVEJEV(A)

108. MEIER

109. MELNIKOV(A)

110. METS

111. MIHHAILOV(A)

112. MIKK

113. MILLER

114. MITT

115. MOROZOV(A)

116. MUST

117. MÕTTUS

118. MÄE

119. MÄGI

120. MÄND

121. MÄNNIK

122. MÖLDER

123. MÜÜR

124. NIKIFOROV(A)

125. NIKITIN(A)

126. NIKOLAEV(A)/NIKOLAJEV(A)

127. NOVIKOV(A)

128. NURK

129. NÕMM

130. NÕMMIK

131. OJA

132. ORAV

133. ORLOV(A)

134. OTS

135. PAAS

136. PAJU

137. PALM

138. PALU

139. PARTS

140. PAVLOV(A)

141. PETERSON

142. PETROV(A)

143. PIHLAK

144. PIIR

145. PLOOM

146. POLJAKOV(A)

147. POPOV(A)

148. POST

149. PUKK

150. PUUSEPP

151. PÕDER

152. PÕLD

153. PÄRN

154. PÄRNA

155. RAND

156. RAUD

157. RAUDSEPP

158. REBANE

159. ROHTLA

160. ROMANOV(A)

161. ROOS

162. ROOTS

163. ROSENBERG

164. RÄTSEP

165. RÜÜTEL

166. SAAR

167. SAKS

168. SARAPUU

169. SARV

170. SEMJONOV(A)

171. SEPP

172. SERGEJEV(A)

173. SIKK

174. SILD

175. SMIRNOV(A)

176. SOKOLOV(A)

177. SOLOVJOV(A)

178. SOOSAAR

179. SOROKIN(A)

180. STEPANOV(A)

181. SUSI

182. ZAHHAROV(A)

183. ZAITSEV(A)

184. TALI

185. TALTS

186. TAMM

187. TAMME

188. TAMMIK

189. TEDER

190. TILK

191. TIMOFEJEV(A)

192. TOMINGAS

193. TOMSON

194. TOOM

195. TOOME

196. TOOMING

197. TOOMSALU

198. TOOTS

199. TROFIMOV(A)

200. TSVETKOV(A)

201. TÕNISSON

202. UIBO

203. UNT

204. UUSTALU

205. VAHER

206. VAHTER

207. VAHTRA

208. VAINO

209. VALGE

210. VALK

211. VARES

212. VARIK

213. VASILIEV(A)

214. VASSILJEV(A)

215. VESKI

216. VIIRA

217. VINOGRADOV(A)

218. VOLKOV(A)

219. VOROBJOV(A)

220. VÄLI

221. ÕUN

222. ÕUNAPUU

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