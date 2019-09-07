Неисправность спасательного вертолета могла стоить жизни заблудившемуся в лесу мужчине

В пятницу вечером в лесу Тартуского уезда заблудился 65-летний мужчина. На поиски отправилась его дочь, но безрезультатно. Когда мужчина перестал отвечать на телефонные звонки, семья привлекла на помощь полицию.

Было известно, что у мужчины с собой нет необходимых ему лекарств. Кроме того, семья полагала, что мужчина мог употребить алкоголь. Все это давало основания считать, что его жизни и здоровью в лесу угрожала опасность.

По результатам позиционирования телефона мужчины полицейские патрули и собака прочесали болотистую местность, где мог находиться мужчина. По прошествии трех часов найти его не удалось.

Тогда полиция сделала ставку на вертолет с инфракрасной камерой, которая могла бы способствовать более эффективному поиску. К сожалению, когда вертолет был всего в нескольких десятках километров от пункта назначения, произошла непрведвиденная техническая поломка, и воздушное транспортное средство было вынуждено вернуться на базу.

Поиски продолжились на местности силами патрулей и собаки. Наконец, около часу ночи, то есть через пять часов после начала поисков, один из патрулей нашел мужчину в лесу на границу Тартумаа и Валгамаа. У него были признаки переохлаждения, его передали на попечение медиков.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что мужчина потерял свой мобильный телефон в лесу, поэтому позиционирование дало результат, отличный от его истинного местонахождения.