Минфин: рост экономики Эстонии в 2020 году составит 2,2%

Как сообщает портал ERR, Министерство финансов прогнозирует на 2020 году 2,2-процентный рост ВВП Эстонии. Номинальный же рост экономики, который включает рост ВВП и инфляцию, составит 5,1%.
Согласно весеннему прогнозу Министерства финансов, рост экономики в следующем году должен был составить 2,7%, а инфляция – 2,2%. Номинальный рост в таком случае составил бы 4,9%.
Важный с точки зрения государственного бюджета на 2020 год летний экономический прогноз правительство представит в понедельник.
Весенний экономический прогноз показал замедление роста налоговых поступлений, поэтому в проекте госбюджета на 2020 год правительство было вынуждено отказаться от некоторых расходов и воспользоваться жесткими мерами экономии.
Новый экономический прогноз должен показать, сможет ли коалиция вписать в государственный бюджет дополнительные расходы, отметил портал.