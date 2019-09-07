Минфин: рост экономики Эстонии в 2020 году составит 2,2%

Согласно весеннему прогнозу Министерства финансов, рост экономики в следующем году должен был составить 2,7%, а инфляция – 2,2%. Номинальный рост в таком случае составил бы 4,9%.

Важный с точки зрения государственного бюджета на 2020 год летний экономический прогноз правительство представит в понедельник.

Весенний экономический прогноз показал замедление роста налоговых поступлений, поэтому в проекте госбюджета на 2020 год правительство было вынуждено отказаться от некоторых расходов и воспользоваться жесткими мерами экономии.