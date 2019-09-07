«Википедия» подверглась мощной DDoS-атаке

По словам компании Wikimedia, они испытывают мощную распределенную DDOS-атаку на сервера, в связи с чем «Википедия» и все остальные проекты компании остаются недоступны.

Сильнее всего пострадали пользователи из Великобритании. Перебои в работе отмечали в Польше, Франции, Германии и Италии, СНГ и Северной Африке.