«Википедия» подверглась мощной DDoS-атаке

Пользователи «Википедии» по всему миру массово пожаловались на недоступность сервиса.
По словам компании Wikimedia, они испытывают мощную распределенную DDOS-атаку на сервера, в связи с чем «Википедия» и все остальные проекты компании остаются недоступны.
Сильнее всего пострадали пользователи из Великобритании. Перебои в работе отмечали в Польше, Франции, Германии и Италии, СНГ и Северной Африке.
Параллельно c проблемами с доступом в Твиттере появился неизвестный аккаунт UKDrillas, который заявил об авторстве проводимой DDOS-атаки на сетевые узлы, относящиеся к "Википедии".