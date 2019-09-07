Сб, 7.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

«Википедия» подверглась мощной DDoS-атаке

Saksa Wikipedia protest autoriõiguste reformi vastu. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Imago/ScanPix

Пользователи «Википедии» по всему миру массово пожаловались на недоступность сервиса. 

По словам компании Wikimedia, они испытывают мощную распределенную DDOS-атаку на сервера, в связи с чем «Википедия» и все остальные проекты компании остаются недоступны.

Сильнее всего пострадали пользователи из Великобритании. Перебои в работе отмечали в Польше, Франции, Германии и Италии, СНГ и Северной Африке. 

Параллельно c проблемами с доступом в Твиттере появился неизвестный аккаунт UKDrillas, который заявил об авторстве проводимой DDOS-атаки на сетевые узлы, относящиеся к "Википедии". 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ