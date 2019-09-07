Видео: эксперт по языку тела определяет, кто из эстонских политиков лжет

Кукумяги прошла то же самое обучение, какое проходят агенты ЦРУ и ФБР, чья работа заключается в том, чтобы раскусить, когда кто-то лжет.

Эксперт показали видеоклипы, в которых высказывались эстонские политики, в том числе, Март Хельме, Райнер Вакра и Яак Аавиксоо.

Поведение попавшегося на скандале с плагиатом Вакра показалось эксперту подозрительным. "Когда человек врет и врет намеренно, он невольно выдает себя", - пояснила Кукумяги.

Ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо, оказавшийся в центре скандала с финансированием Института Нурксе, по оценке эксперта, чист. "Я бы сказала, что он разъясняет ситуацию, но по крайней мере о том, что он говорит, он действительно не знал", - сказала Кукумяги.

Рассказ Марта Хельме в ситуации с попыткой отставки главы полиции Эльмара Вахера выглядит, по мнению эксперта по языку тела, подозрительно. "Поменялись тон голоса, темп речи, выбор слов, и слова пошли раньше, чем тело", - описала Кукумяги, сделав вывод, что здесь что-то не так.