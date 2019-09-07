Картина дня: обмен пленными, запрещенные фамилии и пропавшая подводная обсерватория

Обмен состоялся: украинские и российские пленные вернулись домой

Сегодня в аэропорту "Внуково" приземлился самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена, а в киевском аэропорту "Борисполь" практически одновременно совершил посадку борт с гражданами Украины. Читать далее...

Неисправность спасательного вертолета могла стоить жизни заблудившемуся в лесу мужчине

Вчера вечером и сегодня ночью в Тартумаа полиция проводила масштабные поиски, чтобы спасти жизнь заблудившегося в лесу и переохладившегося мужчины. Читать далее...

Государство запретило брать более 200 фамилий: треть из них русские

Министр народонаселения Рийна Сольман отправила на обсуждение проект постановления, согласно которому обновляется список слишком распространенных фамилий, которые нельзя брать при намерении сменить свою. Читать далее...

Со дна Балтийского моря таинственно исчезла подводная обсерватория

Станция, используемая для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR. Читать далее...

Пьяные грибники создают полицейским головную боль

Только в лесу начинается сбор ягод и грибов, как сразу вырастает число вызовов полиции в связи с потерявшимися людьми. Читать далее...

Побывавшую в Таллинне яхту основателя Microsoft продают за баснословные деньги

Принадлежавшая одному из основателей Microsoft и миллиардеру Полу Аллену яхта Octopus выставлена на продажу за 295 миллионов евро (325 миллионов долларов). Читать далее...

Мотоциклист вылетел с дороги в поле: водитель в больнице