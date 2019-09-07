Больной мальчик заявил о самоубийстве, и тысячи британцев отправили ему открытки

13-летний Рис Уильямс болеет буллезным эпидермолизом. Врожденное заболевание делает его кожу чрезвычайно чувствительной и легко ранимой. Даже незначительные воздействия приводят к образованию пузырей и эрозий. Чтобы избежать повреждений, руки и ноги приходится бинтовать. Появляющиеся волдыри необходимо тщательно обрабатывать, в противном случае они превратятся в незаживающие раны, пишет Lenta.ru.

В какой-то момент мальчик так устал от необходимости вечно ходить перебинтованным, что задумался о самоубийстве и заявил матери, что «с него достаточно». Перепуганная женщина придумала способ приободрить сына: она попросила пользователей Facebook прислать ему открытки на его 14-летие.

Пост стал вирусным, и всего за несколько дней британцу пришло больше трех тысячи открыток и подарков со всего мира, в том числе из Катара, США и Чили. Посланий было так много, что к дому Уильямсов приехал почтовый фургон, полностью забитый письмами только для мальчика.

Мать Риса, Таня, рассказала, что мальчик безумно счастлив. Вместе со своим другом он внимательно читает каждую открытку. «Это безумие. Мне пришли тысячи сообщений на Facebook, люди приходят к нашей двери и несут открытки, приехал целый фургон с посланиями для Риса», — отметила она. Британка поблагодарила всех, кто решил поддержать ее сына.