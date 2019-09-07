Обвиняемый в порабощении эстонский кикбоксер выходит из тюрьмы и будет носить электронный браслет

Аап Вельс находился за решеткой с апреля 2015 года. Согласно обвинению, он принадлежит к занимавшемуся кражами и вымогательством преступному объединению, руководил которым Андрей Кузякин, называемый одним из лидеров эстонского преступного мира 90-х годов.

Вся история берет начало с сообщения о преступлении в Ляэне-Вирумаа: один человек пожаловался в полицию, что у него начали требовать компенсацию за несостоявшуюся сделку. У полицейских, специализировавшихся на организованной преступности, интерес вызвало содержание угроз: если мужчина не заплатит, в дело вмешаются таллиннские, которые намного жестче местных.

Прокуратура также обвиняет занимавшегося кикбоксингом Аапа Вельса в порабощении одного молодого человека. У него возник конфликт со знакомыми Вельса, который закончился дракой. После драки Вельс вызвал мужчину на встречу и объяснил, что поскольку побитые - его друзья, теперь мужчина должен ему 4000-5000 евро.

Согласно обвинению, Вельс не только угрожал ему насилием, но и применял в отношении жертвы физическую силу. Кроме того, Вельс унижал мужчину, называя "ненормальным", "негром" и "своим рабом".

Обвинение утверждает, что Аап Вельс вынуждал свою жертву выполнять физический труд, например, делать уборку и таскать камни. Кроме того, мужчине приказывали топить печь в доме тогдашней сожительницы Вельса. Время от времени Вельс давал ему 10-20 евро на еду.

Порабощенный молодой человек был замешан в мошеничестве со страховкой, когда Аап Вельс пытался избавиться от своего автомобиля Audi A8. По приказу Вельса мужчина должен был въехать на машине в камень и утверждать, что причиной аварии стали выбежавшие на дорогу кабаны.

Для большей убедительности этой версии Вельс состриг шерсть с животных в принадлежащем его отцу хозяйстве и после лжеаварии насыпал ее на дорогу и машину. Страховая фирма поверила в объяснение и была готова выплатить около 6000 евро, но в дело вмешалась полиция, которая приглядывала за ситуацией.

Около десяти лет назад Аап Вельс был талантливым и подающим надежды кикбоксером. В 2009 году он стал чемпионом Балтии и через несколько лет уже соревновался против мировой элиты.

Госсуд в феврале этого года обсудил обоснованность содержания Вельса под стражей и счел, что оно по-прежнему обоснованно, так как существует чрезвычайно высокая опасность совершения новых преступлений.

В частности, судом было установлено, что во время как досудебного, так и судебного производства Аап Вельс пытался оказать воздействие на возможных свидетелей, потерпевшего и других обвиняемых.

В то же время, коллегия сочла, что суд должен взвесить замену тюремного заключения более легкой мерой ограничения передвижения, например, электронным надзором.

Защитник Аапа Вельса подал ходатайство об электронном надзоре. Госсуд в четверг не принял в производство аппеляцию госпрокурора, поэтому вступило в силу решение суда более низкой инстанции.