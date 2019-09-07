Глава Tallink Takso о самозванцах: желтый цвет запатентовать, увы, нельзя

"Мы всегда советовали клиентам заказывать такси по телефону или через приложение, чтобы не стать жертвой обмана", - сказал Уусмаа.

"Несмотря на это, мы получаем от клиентов жалобы, и это вызывает досаду. Нельзя сказать, что эти такси сильно похожи на такси Tallink, но сходство достаточное, чтобы клиентам было трудно различать".

По словам Уусмаа, чаще всего клиенты жалуются на высокую цену, которая не соответствует тарифу.

"Сейчас мы ничего не можем сделать в свою защиту, поскольку желтый цвет запатентовать нельзя, поэтому мы не можем обратиться в суд на имитаторов. Так что мы постарались добавить своим машинам ряд индикаторов, которые помогли бы клиентам опознать правильное такси", - объяснил Уусмаа.

По его мнению, у Tulika проблема сильнее, поскольку если имитатору Tallink нужно обклеить всю машину желтым, что требует денег, то для копирования Tulika нужна просто белая машина.