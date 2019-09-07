Сб, 7.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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Прямой эфир: в Таллинне проходит 20-й Осенний забег на 10 км

Сегодня проходит 20-й Таллиннский осенний забег. В 17 часов на площади Вабадузе был дан старт на основной дистанции в 10 км. Смотрите прямую трансляцию Postimees.

Прошлогодний забег на 10 км выиграл кениец Велдом Керих с временем 30.14. Лучшим из эстонцев был Каур Кивистик, финишировавший третьим.

Завтра стартовый выстрел Таллиннского марафона прозвучит на площади Вабадузе в 9 утра. Финиш основной дистанции в 42 195 метров - у Вируских ворот. Награждение лучших состоится в 12.30 на площади Вабадузе.

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