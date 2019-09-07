Видео: 20-й Осенний забег на 10 км выиграл украинец Коваль

Победителем на 10-километровой дистанции стал украинец Василь Ковыль с временем 30.10. Вторым финишировал Отмане Найт-Хамму с временем 30.16, а третьим - Ибрагим Мукунга с временем 30.36. Самый быстрый из эстонцев Карел Хуссар показал четвертое время 30.36.

У женщин первой была Лийна Чернов с временем 34.20, второе место заняла украинка Олеся Дидовонюк с временем 34.30 и третьей была Лейла Луйк с временем 35.03.

Прошлогодний забег на 10 км выиграл кениец Велдом Керих с временем 30.14.