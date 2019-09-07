Российский космический робот Федор вернулся на Землю

оссийский антропоморфный робот Федор на борту космического корабля «Союз МС-14» успешно приземлился в Казахстане. Это произошло в ночь на 7 сентября, сообщает Роскосмос.
«Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме», — отметили в госкорпорации.
Робот Федор отправился на МКС 24 августа. Однако в ходе сближения космического корабля со станцией возникли непредвиденные колебания, и стыковку отложили. Возникшие проблемы были связаны с неполадками в работе усилителя системы автоматической стыковки «Курс», установленной на борту станции.
Космонавту Александру Скворцову 25 августа удалось перестыковать модули в ручном режиме.
Робот Федор извинился за первую неудачную стыковку.
Робота изначально создавали для нужд МЧС и других экстренных ведомств, в работе которых он мог бы заменять сотрудников-людей, снижая уровень угрозы для их жизни и здоровья