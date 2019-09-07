Сб, 7.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Российский космический робот Федор вернулся на Землю

Humanoid-robot Fjodor kosmoseraketis.

ФОТО: Sputnik/Scanpix

оссийский антропоморфный робот Федор на борту космического корабля «Союз МС-14» успешно приземлился в Казахстане. Это произошло в ночь на 7 сентября, сообщает Роскосмос.

«Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме», — отметили в госкорпорации.

Робот Федор отправился на МКС 24 августа. Однако в ходе сближения космического корабля со станцией возникли непредвиденные колебания, и стыковку отложили. Возникшие проблемы были связаны с неполадками в работе усилителя системы автоматической стыковки «Курс», установленной на борту станции.

Космонавту Александру Скворцову 25 августа удалось перестыковать модули в ручном режиме.

Робот Федор извинился за первую неудачную стыковку.

Робота изначально создавали для нужд МЧС и других экстренных ведомств, в работе которых он мог бы заменять сотрудников-людей, снижая уровень угрозы для их жизни и здоровья

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