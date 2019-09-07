Российский космический робот Федор вернулся на Землю

«Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме», — отметили в госкорпорации.

Робот Федор отправился на МКС 24 августа. Однако в ходе сближения космического корабля со станцией возникли непредвиденные колебания, и стыковку отложили. Возникшие проблемы были связаны с неполадками в работе усилителя системы автоматической стыковки «Курс», установленной на борту станции.

Космонавту Александру Скворцову 25 августа удалось перестыковать модули в ручном режиме.

Робот Федор извинился за первую неудачную стыковку.