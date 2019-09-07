Почти полмиллиона долларов на песке: ураган “Дориан” вынес на побережье кокаин

Патрульные полицейские узнали о подозрительном свертке от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись DIAMANT, а внутри ― кокаин.

В 32-х километрах от этого места другой патруль нашел сумку, в которой было 15 таких свертков. По словам офицера полиции, один такой сверток кокаина можно продать дороже 30 тысяч долларов (27 тысяч евро). Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.