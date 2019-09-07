Сб, 7.09.2019
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Почти полмиллиона долларов на песке: ураган “Дориан” вынес на побережье кокаин

Orkaani Dorian poolt räsitud Bahama saarestiku Abaco saar 3. septembril 2019

ФОТО: Social Media / TERRAN KNOWLES/OUR NEWS BAHAMAS/Scanpix

На пляже Парадайз Бич в городе Мельбурн (штат Флорида) нашли килограммовый сверток с кокаином. Наркотики прибило к берегу волнами, которые поднялись из-за урагана «Дориан», обрушившегося на США.

Патрульные полицейские узнали о подозрительном свертке от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись DIAMANT, а внутри ― кокаин.

В 32-х километрах от этого места другой патруль нашел сумку, в которой было 15 таких свертков. По словам офицера полиции, один такой сверток кокаина можно продать дороже 30 тысяч долларов (27 тысяч евро). Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

2 сентября ураган «Дориан» обрушился на северную часть Багамских островов. В результате оказались повреждены или разрушены около 13 тысяч строений. Теперь стихия добралась до побережья Флориды. За несколько дней «Дориан» ослабел с пятой до второй категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.

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