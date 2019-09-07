Сб, 7.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: в Вильяндимаа внедорожник вылетел с дороги, 35-летний мужчина погиб

Фото: в Вильяндимаа внедорожник вылетел с дороги, 35-летний мужчина погиб

1

Сегодня около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Метскюла волости Пыхья-Сакала внедорожник Ssangyong вылетел с дороги и перевернулся, пишет Postimees.

Полиция установила, что в автомобиле находились двое мужчин, один из которых - местный 35-летний мужчина, получил настолько серьезные повреждения, что скончался на месте происшествия. Второго получившего травмы мужчину доставили в больницу.

Обстоятельства, при которых произошла столь тяжелая авария, выясняются. Полиция предоставит дополнительную информацию при первой возможности.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ