Фото: в Вильяндимаа внедорожник вылетел с дороги, 35-летний мужчина погиб

Сегодня около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Метскюла волости Пыхья-Сакала внедорожник Ssangyong вылетел с дороги и перевернулся, пишет Postimees.
Полиция установила, что в автомобиле находились двое мужчин, один из которых - местный 35-летний мужчина, получил настолько серьезные повреждения, что скончался на месте происшествия. Второго получившего травмы мужчину доставили в больницу.
Обстоятельства, при которых произошла столь тяжелая авария, выясняются. Полиция предоставит дополнительную информацию при первой возможности.