Полиция задержала 90 человек в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже

Серьезное сопротивление властям "желтые жилеты" оказали в Монпелье на юге Франции. По некоторым данным, среди них были около 500 радикально настроенных участников манифестации. Они подожгли полицейскую автомашину, начали громить витрины магазинов. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В демонстрации приняли участие почти две тысячи человек.

Выступления "желтых жилетов" прошли также в Руане, Страсбурге, Дижоне, Тулузе и Лилле. "Мы все вместе хотим, чтобы правительство кардинально изменило свою политику. Это возможно лишь тогда, когда нынешний кабинет уйдет в отставку", - высказал требования собравшихся на митинг в Лилле активист Александр Шантри.