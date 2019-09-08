19-летняя канадка сотворила сенсацию в финале US Open

В финале US Open шестикратная чемпионка турнира и 23-кратная победительница «Больших шлемов» Серена Уильямс взяла всего восемь геймов у 19-летней Бьянки Андрееску. Канадка, в начале года не входившая в топ-150, выиграла американский «Шлем», впервые выступая в его основе. По итогам турнира Андрееску станет пятой ракеткой мира.

Сам матч складывался исключительно в пользу канадки: в первом гейме Андрееску ни разу не дала приблизиться к себе Уильямс, а во втором сете могла решать судьбу встречи не дотягивая до 12-го гейма, но при счете 5:2 проиграла три гейма подряд. Правда затем Андрееску собралась и в двух геймах дожала Уильямс, для которой это поражение стало четвертым подряд в финале турниров Большого шлема.