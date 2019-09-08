Видео: перекресток у памятника «Русалке» покрывается последним слоем асфальта
В воскресенье, 8 сентября, в 22:00 из порта через перекресток Пикксильма/Рейди откроется проезд к перекрестку у памятника "Русалке". Можно будет проехать в Ласнамяэ, Пирита и в центр города.
В понедельник, 9 сентября, в промежутке между утренним и вечерним часами (вне часа пик) будет закрыт перекресток Уус-Садама для нанесения завершающего слоя асфальта.
Вечером 9 сентября Уус-Садама от улицы Туукри до дома на Уус-Садама, 19, станет односторонним по направлению в порт. Также будет перекрыта улица Петроолеуми от въезда в D-терминал до улицы Туукри. Выезды из порта будут открыты через улицы Лоотси и Пикксильма.
Всех участников движения просят внимательно придерживаться требований временных средств организации движения!