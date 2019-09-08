В Харьюмаа автобус задел на дороге пьяного велосипедиста, но тот не в обиде

ДТП произошло в 14:11 на 41-м километре шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа. Автобус Scania, за рулем которого был 50-летний мужчина, на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине 30-летнего велосипедиста, который был пьян.