В Харьюмаа автобус задел на дороге пьяного велосипедиста, но тот не в обиде

В субботу, 7 сентября, в волости Козе автобус Scania задел ехавшего по правой обочине пьяного велосипедиста. И хотя мужчине понадобилась госпитализация, он не стал предъявлять претензий.
ДТП произошло в 14:11 на 41-м километре шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа. Автобус Scania, за рулем которого был 50-летний мужчина, на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине 30-летнего велосипедиста, который был пьян.
Упавшего с велосипеда мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Автобус уехал с места происшествия, поскольку у велосипедиста не было претензий.