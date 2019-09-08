Вс, 8.09.2019
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  • В Харьюмаа автобус задел на дороге пьяного велосипедиста, но тот не в обиде

В Харьюмаа автобус задел на дороге пьяного велосипедиста, но тот не в обиде

Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

В субботу, 7 сентября, в волости Козе автобус Scania задел ехавшего по правой обочине пьяного велосипедиста. И хотя мужчине понадобилась госпитализация, он не стал предъявлять претензий.

ДТП произошло в 14:11 на 41-м километре шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа. Автобус Scania, за рулем которого был 50-летний мужчина, на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине 30-летнего велосипедиста, который был пьян.

Упавшего с велосипеда мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Автобус уехал с места происшествия, поскольку у велосипедиста не было претензий.

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