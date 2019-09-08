Таави Аас: продавать авиакомпанию Nordica в планах нет

На вопрос, какие планы у министерства как владельца, Таави Аас ответил, что Nordica продолжит работать как холдинговая компания, а Regional Jet OÜ (дочерняя фирма Nordica) продолжит идти тем же курсом, прежде всего, ориентируясь на рынок экспорта, передает Postimees.

«В ближайшие годы, по прогнозам, объем предприятия вырастет. И, конечно, следует быть готовыми, что при необходимости Nordica с новыми силами вернется на родной рынок», – сказал министр. Также Аас отметил, что сегодня речь о приватизации не идет, но в перспективе возможно привлечение стратегических инвесторов.

Внезапная смена руководства

В начале сентября стало известно, что Гуннар Кобин, который должен был со 2 сентября приступить к работе на посту руководителя Nordica, отказался от этой должности. Место занял Эрки Урва, который до сих пор занимал в Nordica позицию советника правления и ранее также работал в сфере авиационного транспорта. С 2002 по 2005 год он был руководителем Estonian Air, а в 2012-2015 годах членом правления предприятия. Зарплата Урва будет составлять 9800 евро в месяц, что соответствует уровню оплаты труда предыдущего председателя правления, но значительно ниже 15 000 евро, которые были обещаны Кобину.

Задачи нового руководителя Nordica остаются прежними: создание из принадлежащей трем государствам авиакомпании действующего концерна, чтобы эти предприятия шли единым шагом и вместе с этим разработать и воплотить в жизнь устойчивую стратегию государственной авиакомпании, которая обеспечит Эстонии важные авиасообщения с другим миром. Также есть план начать разработку собственной коммерческой платформы Nordica — т.е. развитие системы продажи билетов и обслуживания клиентов, что даст предприятию большую гибкость и независимость, а также потенциал для возобновления полетов из Таллинна.