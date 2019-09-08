В РПЦ назвали современных мужчин слабаками

"Наши мужчины - это есть наша национальная трагедия", - сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. "Но это штучный товар. А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха - ну их нет в природе!" - заявил священник.

По его мнению, слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". "Русская женщина - это очень такое сильное существо по своей генетике. Она (...) и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и так далее. А мужчины - нет", - посетовал представитель РПЦ.

Священник считает ошибкой советской пропаганды то, что "она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу". "Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, - убежден отец Димитрий, - работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим (...) А современный мальчик - бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее".

"Школа - вся женская, церковь - вся женская, дома мамаша - она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: "Шайбу! Шайбу!" - посетовал священник.