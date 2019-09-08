Вооруженный человек в маске ограбил магазин: полиция ведет спецоперацию

Сейчас полиция ведет поиски небольшой красной машины с двумя дверьми, скорее всего, Renault Clio. На время ограбления номера с машины были сняты.

Всех, кто видел в Вырумаа красный Renault Cliot, полиция просит сообщить на номер 112. Не пытайтесь сами остановить этого злоумышленника, вооруженный человек потенциально опасен.