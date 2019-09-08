Вс, 8.09.2019
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Вооруженный человек в маске ограбил магазин: полиция ведет спецоперацию

Фото иллюстративное.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Сегодня после полудня злоумышленник в маске ограбил магазин A ja O в Хаанья, Вырумаа, и угрожал похожим на оружие предметом. 

Чтобы поймать злоумышленника, полиция развернула спецоперацию. 

Сейчас полиция ведет поиски небольшой красной машины с двумя дверьми, скорее всего, Renault Clio. На время ограбления номера с машины были сняты. 

Вор украл пару сотен евро. Никто не пострадал. 

Всех, кто видел в Вырумаа красный Renault Cliot, полиция просит сообщить на номер 112. Не пытайтесь сами остановить этого злоумышленника, вооруженный человек потенциально опасен. 

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