Вооруженный человек в противогазе ограбил магазин: подозреваемый задержан

Чтобы поймать злоумышленника, полиция развернула спецоперацию при поддержке латвийской полиции. Сегодня в 15.45 в Латвии полиция задержала соответствующий описанию автомобиль и 34-летнего мужчину. Детали произошедшего выяснятся в ходе расследования.

Полиция благодарит местных жителей, работников магазина и коллег из соседнего государства за сотрудничество, позволившее своевременно отреагировать на произошедшее и по горячим следам задержать подозреваемого в преступлении.

В момент ограбления в магазине находилось двое продавцов и мать с пятью детьми. «Дети выбрали мороженое, мы были у прилавка, отдали продавцу наличные и вдруг зашел человек в противогазе, я заметила у него ружье, но в тот момент еще не понимала, что ситуация серьезная», - сказала мать детей Эвелин Мельдре «Актуальной камере».

«Продавец только открыл кассу, чтобы отдать мне деньги, как он прыгнул на прилавок, направил ружье на продавца и потребовал наличные, в тот момент я поняла, что ситуация серьезная», - рассказала Мелдре.

В связи с ограблением в Хаанья полиция разыскивала красный Mitsubishi Colti. ФОТО: Turvakaamera salvestise ekraanitõmmis

Около трех дня пресс-секретарь Керли Вирк сказала, что пока злоумышленник не пойман.

Вор украл пару сотен евро. Никто не пострадал.