В России проходит единый день голосования

В России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования - порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. В голосовании могут участвовать около 56 млн избирателей. В 16 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, выбирают глав субъектов, а еще в 13 регионах, в том числе в Москве, - депутатов законодательных собраний, передает Deutsche Welle.
Особое внимание уделяется выборам в Мосгордуму. С июля в столице России почти еженедельно проходят массовые акции протеста против недопуска к выборам независимых кандидатов. Были задержаны тысячи людей, многие получили административные аресты, а пять человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы в рамках "московского дела".
В Москве задержан координатор движения "Голос"
Накануне в Москве был задержан координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" Владимир Егоров. Ему вменили в вину мелкое хулиганство. Сотрудники "Голоса" связывают задержание Егорова с его деятельностью по наблюдению за выборами. Его оставили на ночь в ОВД.
Der Spiegel об "умном голосовании" Навального
Немецкий журнал Der Spiegel констатирует отсутствие единства в российской оппозиции по поводу тактики голосования 8 сентября. Алексей Навальный предложил избирателям стратегию "умное голосование" - отдавать голоса за наиболее сильных оппонентов кандидатов от правящей партии "Единая Россия". Эту стратегию раскритиковал, в частности, Михаил Ходорковский.
Der Spiegel отмечает, что эта тактика использовалась в 2011 году, и тогда большинство протестных голосов получила "Справедливая Россия". Впоследствии депутаты от этой партии на протяжении четырех последующих лет поддерживали линию Кремля.