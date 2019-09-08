В России проходит единый день голосования

Особое внимание уделяется выборам в Мосгордуму. С июля в столице России почти еженедельно проходят массовые акции протеста против недопуска к выборам независимых кандидатов. Были задержаны тысячи людей, многие получили административные аресты, а пять человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы в рамках "московского дела".

В Москве задержан координатор движения "Голос"

Накануне в Москве был задержан координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" Владимир Егоров. Ему вменили в вину мелкое хулиганство. Сотрудники "Голоса" связывают задержание Егорова с его деятельностью по наблюдению за выборами. Его оставили на ночь в ОВД.

Der Spiegel об "умном голосовании" Навального

Немецкий журнал Der Spiegel констатирует отсутствие единства в российской оппозиции по поводу тактики голосования 8 сентября. Алексей Навальный предложил избирателям стратегию "умное голосование" - отдавать голоса за наиболее сильных оппонентов кандидатов от правящей партии "Единая Россия". Эту стратегию раскритиковал, в частности, Михаил Ходорковский.