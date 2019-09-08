Брекзит убивает: француженка покончила с собой из-за выхода Великобритании из ЕС

76-летняя Франс Мари-Луиза Дэвис вышла из дома и исчезла в марте этого года, незадолго до изначально планировавшейся даты Brexit. Ее тело нашли в затопленном поле спустя два дня. Как установило следствие, она покончила с собой — в числе причин называют волнение по поводу политических событий и смерть любимого домашнего животного.

Известно, что в течение жизни женщина страдала от депрессии, однако ее муж, 74-летний британец по имени Питер, считает, что тревога из-за Brexit стала одной из значимых причин ее суицида.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.