Желанная работа: за пару дней десятки эстонцев подали свое резюме в эту фирму

Почти три десятка сааремаасцев в последние дни подали заявления об устройстве на работу в транспортную фирму GoBus – об этом пишет уездное издание Meie Maa.
По имеющимся у газеты данным, наплыв желающих устроиться в фирму был вызван тем, что еще в апреле этого года фирму AS GoBus объявили победительницей конкурса на обслуживание линий общественного транспорта в Саареском уезде, объявленного Сааремааской волостной управой.
Менеджер GoBus по вопросам логистики Хенр Покк в интервью газете подтвердил, что с 1 февраля 2020 года предприятие действительно начнет обслуживать автобусные линии в Саареском уезде. «Заявления от желающих устроиться на работу водителями автобусов нам уже поступили. Интерес к этой работе очень высок», - сообщил Покк.
По его словам, на данный момент в списке желающих устроиться в фирму 25 человек. Поскольку большинство из них — жители столицы острова, города Курессааре, Покк от имени предприятия GoBus обратился с призывом также к жителям соседнего с Сааремаа острова Муху, жителям Ориссааре, Вальяла и Люманда тоже становиться водителями автобусов и созвониться с фирмой GoBus.