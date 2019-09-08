Желанная работа: за пару дней десятки эстонцев подали свое резюме в эту фирму

По имеющимся у газеты данным, наплыв желающих устроиться в фирму был вызван тем, что еще в апреле этого года фирму AS GoBus объявили победительницей конкурса на обслуживание линий общественного транспорта в Саареском уезде, объявленного Сааремааской волостной управой.

Менеджер GoBus по вопросам логистики Хенр Покк в интервью газете подтвердил, что с 1 февраля 2020 года предприятие действительно начнет обслуживать автобусные линии в Саареском уезде. «Заявления от желающих устроиться на работу водителями автобусов нам уже поступили. Интерес к этой работе очень высок», - сообщил Покк.