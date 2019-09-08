Зеленский и Путин провели телефонные переговоры после обмена пленными

В сообщении также отмечается, что президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате" и обменялись мнениями о дальнейших шагах в рамках мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей.