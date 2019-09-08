Эстония не признает выборы в Крыму

Рейнсалу написал в опубликованном в Twitter заявлении, что Эстония горячо поддерживает территориальную целостность Украины. «Эстония не признает проходящие сегодня выборы в незаконно аннексированным Россией Крыму», - отметил Рейнсалу.

Похожие заявления сегодня сделали министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Выражаю нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - сказал Ринкевич и добавил, что Латвия не признает результаты выборов в незаконно оккупированном и аннексированном Россией Крыму.

Линкявичюс также подтвердил, что Литва считает аннексию принадлежащего Украине Крыма нарушением международного права. «Литва не признает "выборы", которые проходят в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе», - сообщил Линкявичюс.