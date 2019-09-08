Эстонский предприниматель: шоссе нужно сделать четырехполосными и платными

Предприниматель и владелец Alexela Group Хейти Хяэль, рассказал Postimees в интервью, почему он не дает денег на маленькие проекты, почему считает биотопливо бестолковым и сколько он готов заплатить, чтобы добраться из Таллинна в Тарту по четырехполосному шоссе.
- Бизнесмен Кристьян Раху недавно говорил, что у него постоянно просят денег. У вас тоже?
- Да, не бывает недели, когда не просят. Просили, например, для съемки документальных фильмов, организации хоровых туров, обмена студентами и так далее. Некоторые пишут, что они больны и поскольку у меня есть деньги, как они прочитали в газете, я могу их отправить им.
Как правило, я отвечаю на все письма, в основном с помощью помощника. Буду ли я давать деньги зависит от содержания письма. Бывали и положительные ответы. В Alexela мы стараемся организовать нашу жизнь так, чтобы у нас был годовой бюджет и проекты, которые мы спонсируем или поддерживаем. Конечно, есть и дополнительный бюджет, для тех случаев, когда происходит что-то неожиданное. Иногда я думаю, что мы слишком щедро раздавали деньги.
- Как вы выбираете, кто получит деньги, а кто нет?
- Точной стратегии не существует, но один принцип заключается в том, что мы никогда не жертвуем на маленькие проекты. Если, например, Баскетбольный союз (Alexela является его основным спонсором) нуждается в 10 000 евро, мы никогда не дадим всего 10 000 евро, мы дадим больше. Важно, чтобы деньги тратили на большие дела и высокие цели.
Мы также поддерживаем отдельных спортсменов. Одним из них является, например, фехтовальщик Николай Новоселов, которого мы поддерживали с тех пор, как он потерпел поражение на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Когда он впервые пришел поговорить, он просил очень скромно и мало. Я сказал: "Коля, это здорово, но в этом нет смысла. Если вы профессиональный спортсмен, ваша цель - стать олимпийским чемпионом!" Это требует большого бюджета. Если мы сможем дать спортсмену сумму, которую он просит и у него будет необходимый бюджет, то мы играем! Если бюджет не собирается - это пустая трата денег.
- То есть, если человек просит мало денег на маленький проект, к вам нет смысла приходить.
- Да. Мало денег для маленьких проектов я не даю. Нет смысла никому оплачивать хобби.
- Как продавцу топлива вам точно есть что сказать об обязательном биотопливе. Насколько это разумно, как вы считаете?
- Единственное жизнеспособное биотопливо в Эстонии - это биогаз или биометан. Это единственное топливо, которое можно производить в Эстонии из местного сырья. Давайте возьмем человеческие фекалии. Образно говоря, каждый день мы выливаем в туалет большое количество топлива, которое впоследствии можно в переработанном виде заливать в автомобильный бак. Какая была бы эффективная экономика замкнутого цикла!
Тем не менее смешивание биодизеля и этанола с топливом совершенно бессмысленно и, на мой взгляд, является хорошо продуманным PR-ходом. Для Европейского Союза особенно неразумно игнорировать различия в климате и доступности сырья, например, на юге Испании и на севере Эстонии. К сожалению, сегодня среди политиков нет ни одного, который сказал бы, что единое требование о смешивании топлива - это глупость.
Кроме того, биотопливо не является экологически чистым. Тропические леса и обычные леса вырубаются для производства биодизеля и этанола. В нашем климате этанол можно производить только из зерновых и картофеля. Чтобы возделывать поля, нужно вырубить леса. Но эти же леса помогают поглощать CO2!
- Министр финансов Мартин Хельме сообщил о плане строительства в Эстонии четырехполосных шоссе по методу ГЧП (схема, при которой частный сектор строит дорогу и сдает ее в аренду государству - прим. ред.). Вы поддерживаете?
- Да. И это касается не только дорог, с помощью этого метода в Эстонии можно сделать и много всего другого. Шоссе нужно сделать четырехполосными и платными. Например, дорога в один конец из Таллинна в Тарту будет стоить 2 евро. Лично у меня нет проблем заплатить 4 евро и выиграть час. Кроме того, дорожное движение станет безопаснее, что имеет немалое значение. Те, кто считает это слишком дорогим, могут проехать по объездным дорогам, например, по шоссе Пийбе.
Хорошие дороги чрезвычайно важны. Я путешествую ежедневно между Таллинном и Кясму в течение четырех месяцев в году (в Кясму находится летний дом Хяэля - прим.ред.). До того, как шоссе стало четырехполосным до перекрестка Локса, я не хотел водить машину. Сегодня вождение не является нагрузкой. Я ставлю машину в режим "круиз-контроль 110" и могу думать о своем.
После этого я начал понимать, почему американское общество так успешно. Отправляясь вечером домой с работы, они могут решить все вопросы, накопившиеся в течение дня, например, пропущенные звонки, и работа сделана к возвращению домой. И когда я еду на работу утром, я могу детально продумать весь день безо всяких помех для себя.