Эстонский предприниматель: шоссе нужно сделать четырехполосными и платными

- Бизнесмен Кристьян Раху недавно говорил, что у него постоянно просят денег. У вас тоже?

- Да, не бывает недели, когда не просят. Просили, например, для съемки документальных фильмов, организации хоровых туров, обмена студентами и так далее. Некоторые пишут, что они больны и поскольку у меня есть деньги, как они прочитали в газете, я могу их отправить им.

Как правило, я отвечаю на все письма, в основном с помощью помощника. Буду ли я давать деньги зависит от содержания письма. Бывали и положительные ответы. В Alexela мы стараемся организовать нашу жизнь так, чтобы у нас был годовой бюджет и проекты, которые мы спонсируем или поддерживаем. Конечно, есть и дополнительный бюджет, для тех случаев, когда происходит что-то неожиданное. Иногда я думаю, что мы слишком щедро раздавали деньги.

- Как вы выбираете, кто получит деньги, а кто нет?

- Точной стратегии не существует, но один принцип заключается в том, что мы никогда не жертвуем на маленькие проекты. Если, например, Баскетбольный союз (Alexela является его основным спонсором) нуждается в 10 000 евро, мы никогда не дадим всего 10 000 евро, мы дадим больше. Важно, чтобы деньги тратили на большие дела и высокие цели.

Мы также поддерживаем отдельных спортсменов. Одним из них является, например, фехтовальщик Николай Новоселов, которого мы поддерживали с тех пор, как он потерпел поражение на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Когда он впервые пришел поговорить, он просил очень скромно и мало. Я сказал: "Коля, это здорово, но в этом нет смысла. Если вы профессиональный спортсмен, ваша цель - стать олимпийским чемпионом!" Это требует большого бюджета. Если мы сможем дать спортсмену сумму, которую он просит и у него будет необходимый бюджет, то мы играем! Если бюджет не собирается - это пустая трата денег.

- То есть, если человек просит мало денег на маленький проект, к вам нет смысла приходить.

- Да. Мало денег для маленьких проектов я не даю. Нет смысла никому оплачивать хобби.

- Как продавцу топлива вам точно есть что сказать об обязательном биотопливе. Насколько это разумно, как вы считаете?

- Единственное жизнеспособное биотопливо в Эстонии - это биогаз или биометан. Это единственное топливо, которое можно производить в Эстонии из местного сырья. Давайте возьмем человеческие фекалии. Образно говоря, каждый день мы выливаем в туалет большое количество топлива, которое впоследствии можно в переработанном виде заливать в автомобильный бак. Какая была бы эффективная экономика замкнутого цикла!