Вс, 8.09.2019
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  • Нужна ваша помощь! В Мустамяэ пропал 88-летний мужчина

Нужна ваша помощь! В Мустамяэ пропал 88-летний мужчина

Лембит.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 88-летнего Лембита, который сегодня утром ушел из своего дома на Вильде-теэ в Мустамяэ в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба полиции.

На мужчине может быть серый флисовый свитер, спортивные штаны и тапочки. Рост Лембита около 1,75 см, он среднего телосложения, у него седые волосы и короткая седая борода.

Ранее мужчина уже выходил из дома в состоянии душевного расстройства, однако тогда его вскоре нашли в соседнем районе.

Патрули прочесывают местность, фотографию Лембита показывали прохожим в крупных торговых центрах и в других местах, но пока он так и не найден. Поиски продолжаются.

Всех, кто сегодня видел в этом районе соответствующего описанию мужчину, просят сообщить об этом по номеру 112.

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