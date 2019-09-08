Нужна ваша помощь! В Мустамяэ пропал 88-летний мужчина

Полиция просит помощи в поисках 88-летнего Лембита, который сегодня утром ушел из своего дома на Вильде-теэ в Мустамяэ в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба полиции.
На мужчине может быть серый флисовый свитер, спортивные штаны и тапочки. Рост Лембита около 1,75 см, он среднего телосложения, у него седые волосы и короткая седая борода.
Ранее мужчина уже выходил из дома в состоянии душевного расстройства, однако тогда его вскоре нашли в соседнем районе.
Патрули прочесывают местность, фотографию Лембита показывали прохожим в крупных торговых центрах и в других местах, но пока он так и не найден. Поиски продолжаются.
Всех, кто сегодня видел в этом районе соответствующего описанию мужчину, просят сообщить об этом по номеру 112.