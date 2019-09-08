Нужна ваша помощь! В Мустамяэ пропал 88-летний мужчина

На мужчине может быть серый флисовый свитер, спортивные штаны и тапочки. Рост Лембита около 1,75 см, он среднего телосложения, у него седые волосы и короткая седая борода.

Ранее мужчина уже выходил из дома в состоянии душевного расстройства, однако тогда его вскоре нашли в соседнем районе.

Патрули прочесывают местность, фотографию Лембита показывали прохожим в крупных торговых центрах и в других местах, но пока он так и не найден. Поиски продолжаются.