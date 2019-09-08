ЧП в Финляндии: пытавший скрыться от полиции 12-летний мальчик ехал со скоростью 150 км/час

Около двух часов ночи в воскресенье полицейский патруль заметил в центре Торнио машину, которой управлял очень молодой человек. Полиция решила проверить документы и состояние водителя.

Когда полицейские подъехали к машине, водитель вдруг сильно увеличил скорость.

К погоне присоединились еще два полицейских патруля, но дорожные условия были плохими, шел дождь, и видимость была недостаточной. Подросток ехал со скоростью 150 км/час и быстро скрылся из поля зрения полицейских. Вскоре он съехал с дороги на крутом повороте.

На место вызвали скорую помощь, и спасателям пришлось разрезать машину, чтобы извлечь из нее двух пострадавших – 16-летних мальчика и девочку. Девочка ранее привлекла внимание полиции криками о помощи.

Третьего пассажира – 14-летнего мальчика – нашли рядом с автомобилем. Малолетнего водителя поймали недалеко от места аварии. Он признался в том, что сидел за рулем. У мальчика не было обнаружено алкоголя или наркотиков в крови.