Эдвард Лукас: как Германия отреагирует на наглое политическое убийство в сердце своей столицы?

Вместо этого убийца использовал пистолет, тремя выстрелами мгновенно убив объявленного в розыск гражданина Грузии чеченской национальности. Задержать убийцу помог случай — подростки заметили, как он выбрасывает орудие убийства в реку Шпрее.

Как выяснило занимающееся журналистскими расследованиями издание Bellingcat, его имя — Вадим Соколов — может быть псевдонимом. Детали, касающиеся его адреса и бизнес-деятельности, являются вымышленными. Приобретение действующего российского паспорта на ложное имя настойчиво указывает на поддержку со стороны службы разведки и безопасности.

Хангошвили в прошлом пережил ряд покушений. Среди его врагов были Кремль (он сражался за независимость Чечни) и нынешний грозный сатрап Чечни Рамзан Кадыров — через связи со светским и националистическим руководством в изгнании.

Люди, отдавшие приказ об его убийстве, скорее всего, ожидали, что выйдут сухими из воды. Хангошвили не был в Германии долгожданным гостем; на момент его смерти он ожидал ответа на жалобу, поданную после отказа страны предоставить ему убежище. Его смерть, как и смерти других чеченских эмигрантов в Западной Европе, можно было бы с легкостью отмести как результат сведения счетов в криминальном мире.

Из-за ареста «Соколова» это невозможно. Загадок множество. Одна из них — почему французское консульство в Москве за крайне короткий срок предоставило желанную шенгенскую многократную визу лицу со столь неубедительной легендой. Нет сомнений в том, что французская дирекция контрразведки задаст неудобные вопросы ответственным за это чиновникам и сотрудникам.

Но главный вопрос заключается в том, как Германия отреагирует на наглое политическое убийство в сердце своей столицы. Инстинктивная реакция Германии на связанные с Кремлем проблемы — призывать к «диалогу» (по контрасту со всем остальным, характеризующимся как «противостояние»). Похоже, это не слишком эффективно. Решительным ответом было бы последовать примеру британцев: выслать кремлевских шпионов из страны, сделав это в сотрудничестве со странами-союзниками.

Возможностей для этого предостаточно. Три разведслужбы России — ФСБ (внутренняя разведка), СВР (внешняя) и ГРУ (военная) — в Германии широко представлена как сотрудниками, действующими под официальным прикрытием дипломатических представительств, так и совершенно засекреченными средствами. Даже разоблачение еще до ареста в 2011 году российских нелегалов, 23 года шпионивших под именами Хайдрун и Андреаса Аншлага, не вызвало такой бучи, на которую рассчитывали союзники.

Такой деликатный подход Германии к России можно оправдать причинами чисто прагматического свойства. Гораздо проще проложить проходящий через Балтийское море газопровод «Северный поток-2», чем пропагандировать идеи энергетической безопасности в вечно брюзжащей Польше и измученной коррупцией Украине. Общественное мнение больше тревожится по поводу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, чем России Владимира Путина. Зачем же тогда расходовать деньги налогоплательщика на вооружения? И подобные аргументы выдвигаются нередко.

Но цена такого подхода — отчасти скаредного, жадного, пассивного, эгоистичного и наивного — высока. Такой подход сеет недоверие среди союзников. В ситуации, в которой готовность США вступиться за Европу ставится под вопрос, для всех остальных стран Европейского Союза и НАТО еще важнее, чтобы крупнейшее государство в другой части света все же выполняло свои экономические, военные и дипломатические обязанности. Пока оно от этого не отказалось.

А что еще хуже, так это то, что слабость Германии только увеличивает презрение у ее недругов. Когда Россия осознает, что она вышла сухой из воды с «Берлином» - убийством Хангошвили, то какую цель она себе выберет следующей?

* * *

Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).