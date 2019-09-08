Пн, 9.09.2019
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  • Житель Эстонии, набросившийся на человека, который сделал ему замечание, выплатит компенсацию

Житель Эстонии, набросившийся на человека, который сделал ему замечание, выплатит компенсацию

В начале декабря прошлого года подозреваемый толкнул на проезжую часть сделавшего ему замечание человека и ударил его ногой. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Пярнуский уездный суд прекратил уголовное дело в отношении лица, в прошлом году напавшего на человека, сделавшего ему замечание насчет парковки. Потеря контроля обернулась для нападавшего обязательством заплатить пострадавшему компенсацию в размере 1000 евро, передает Pärnu Postimees.

Подозревается, что М.Ш. в начале декабря прошлого года толкнул на проезжую часть сделавшего ему замечание человека и ударил его ногой. Тем самым нападавший причинил пострадавшему боль и нанес синяки, а также нарушил чувство безопасности окружающих. Нападавшему было предъявлено обвинение в тяжелом нарушении общественного порядка.

Но поскольку правонарушитель не совершал никаких преступлений в прошлом, прокуратура сочла, что производство можно прекратить ввиду отсутствия общественного интереса. «Человека можно подтолкнуть к законопослушному поведению другими способами, кроме публичного наказания», - пояснил прокурор.

Судья Теэт Ольвик согласился с доводами прокуратуры и прекратил уголовное дело второго сентября. Также он согласился с постановлением прокуратуры, согласно которому, нападавший должен был выплатить потерпевшему компенсацию суммой в 1000 евро, заплатить 250 евро государству, а также оплатить судебные издержки суммой в 240 евро.

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