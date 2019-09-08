Житель Эстонии, набросившийся на человека, который сделал ему замечание, выплатит компенсацию

Подозревается, что М.Ш. в начале декабря прошлого года толкнул на проезжую часть сделавшего ему замечание человека и ударил его ногой. Тем самым нападавший причинил пострадавшему боль и нанес синяки, а также нарушил чувство безопасности окружающих. Нападавшему было предъявлено обвинение в тяжелом нарушении общественного порядка.

Но поскольку правонарушитель не совершал никаких преступлений в прошлом, прокуратура сочла, что производство можно прекратить ввиду отсутствия общественного интереса. «Человека можно подтолкнуть к законопослушному поведению другими способами, кроме публичного наказания», - пояснил прокурор.