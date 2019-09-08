Ах, война, что ты сделала, подлая!

Кстати – еще два распространенных штампа, которых избежал Балагов – НКВД только упоминается, как страшилка, портретов Сталина не видно, и на новогодней вечеринке в госпитале никто не провозглашает первый тост за Сталина. Сама жизнь очень часто умеет разминуться со штампами – и остаться еще трагичнее, чем принято ее показывать в кино, в прозе, в театре и на ТВ.

Маша (Василиса Перелыгина) вернулась из армии. На груди – боевые награды и нашивки за ранения. ФОТО: Кадр из фильма

Гранд-дама и ее сынок, похожий известно на кого

Двое парней, которые катаются по вечернему городу на служебной машине матери одного из них и снимают (если пользоваться более поздним сленгом) морально уступчивых девушек, взяты явно из более позднего времени. Генезис этих образов отыщется в «Крокодиле» середины 1950-х, в фельетонах про «стиляг»: заглавие одного из них, «Папина «Победа», осталось в анналах советской сатиры. Но в пространство картины они вошли вполне органично. Маша (она еще не знает, что все женское у нее вырезано хирургом) поспешно и неловко отдается одному из них, Саше, на заднем сиденье, надеясь забеременеть, в то время как Ия где-то за кадром дает решительный отпор другому кавалеру, сломав ему руку.

Саша влюбляется в Ию, приносит девушкам еду с барского стола матери, помогает ей красить стены, готов жениться.

Балагов сделал ставку на непримелькавшиеся актерские лица: Мирошниченко и Перелыгина - вообще дебютантки, вполне возрастной актер Андрей Быков снялся в кино во второй раз. Дебютант и Игорь Широков – Саша; он удивительно похож на юношеские портреты первого лица РФ. Одни рецензенты решаются сказать, на кого именно, и предрекают молодому актеру, что со временем он заткнет за пояс Маттиаса Шонерта, сыгравшего русского резидента (правда, не в ГДР) в американском боевике «Красный воробей». Другие ограничиваются осторожными намеками. Думаю, что сходство случайно и не несет смысловой нагрузки: характер-то совсем другой. Саша – нерешительный истеснительный маменькин сынок, сейчас бы его назвали ботаником.

Явно перенесен из более позднего, едва ли не из нашего, времени образ Сашиной матери Любови Петровны, чиновницы очень высокого (возможно, по питерским масштабам самого высокого) ранга. В этой роли снялась актриса тоже очень высокого ранга, блистательная Ксения Кутепова. В первый раз она появляется в госпитале, с казенно-задушевной интонацией, сквозь которую просматривается фальшь, произносит речь перед ранеными и приказывает сопровождающему ее сыну раздать подарки. Во второй – мы встречаем ее возле окруженного лесопарком дома. Дома? Подымай выше – это настоящее дворянское гнездо, замок феодала; на поводке у Любови Петровны роскошная русская борзая, от хозяйки борзой веет холодом, когда Саша представляет матери Машу: »Это моя подруга. И станет женой», Любовь Петровна мгновенно принимает меры, чтобы поставить девушку не нашего круга на место.

Словесный поединок между двумя женщинами, одна из которых набралась умения бороться за существование в коридорах власти, а вторая – на фронте, поливая из счетверенной зенитной установки пикирующие прямо на голову немецкие бомбардировщики, один из ключевых эпизодов фильма. Тут использована одна глава книги Алексиевич «У войны не женское лицо», но то, что сказано в книге, Балаговым вовсе не толкуется впрямую. Любовь Петровна уверена, что Маша выжила именно по той модели поведения,о которой пишет Алексиевич: секс с начальством, аборты, попытки любой ценой остаться вдали от линии фронта и ради этого лечь под любого козла с двумя просветами на погонах. И Маша, понимая, что здесь она нежеланная гостья, эпатирует хозяйку: мол, да, и отдавалась всем, кто захочет, и аборты делала, отчего стала бесплодной. Мол, знай, что переносили женщины в то время, как ты шагала к власти (и тоже, небось, когда надо, раздвигала ноги).

И вот я читаю написанную с пылу с жару, прямо в Каннах, рецензию Ольги Бялик «Женское лицо войны» - и нахожу, что рецензентка приняла слова Маши за чистую монету. А на экран она смотрела? Нашивки за ранения и боевые награды проглядела? Ну, медаль «За боевые заслуги», которую – сам слышал от двоюродного деда-хирурга, во время войны оперировавшего в полевом лазарете, остряки называли «За бытовые услуги» - отзывчивая деваха могла получить. Но орден Славы? Вот оно – женское лицо кинокритики!

Красное и зеленое

В заключение – о цветовом решении картины. В кадрах, снятых в интерьере – в основном, в комнате Ии и Маши – преобладают оттенки двух цветов. Красного и Зеленого. Кровь и (пробуждающаяся) жизнь.

Красное – не яркое, а блеклое, бурое, скорее, цвета запекшейся крови – старых ран, которые не зажили и вряд ли заживут когда-либо. Зеленое – цвет надежды. Пока дышу - надеюсь. В финальном кадре на Ие, сломленной, опустившей руки – красный вязаный свитер, на Маше – взятое напрокат и заляпанное кровью из носа (хлынувшей во время разговора с Любовью Петровной) зеленое платье.