Премьер-министром Грузии стал бывший менеджер Lufthansa

Новым премьер-министром Грузии стал 44-летний Георгий Гахария, ранее занимавший пост главы МВД республики. В воскресенье, 8 сентября, его кандидатуру поддержали 98 депутатов парламента в Тбилиси, проголосовавших против не было. Оппозиционные партии отказались от участия в голосовании, передает Deutsche Welle.
Выступая с первым заявлением на новом посту, Гахария заверил в продолжении курса на вступление Грузии в ЕС и НАТО, а также углубление отношений с США. Наиболее серьезной проблемой сегодняшней Грузии является оккупация Абхазии и Южной Осетии, указал он далее.
Преемник Мамуки Бахтадзе
В начале сентября пост премьер-министра Грузии покинул Мамука Бахтадзе, возглавлявший правительство с июня 2018 года. Стране нужны новые лица в политике, а свои задачи на посту премьера Грузии он уже выполнил - создал "стратегические рамки развития", указал Бахтадзе. На следующий день председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выдвинул кандидатом в премьеры Гахарию.
Оппозиция резко негативно относится к новому главе правительства. Представители оппозиционных партий предупредили, что назначение Гахарии на пост премьера будет "плевком" грузинскому обществу, требующему, по их словам, отставки Гахарии с поста главы МВД за "кровавый" разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, в результате которого пострадали сотни людей.
Выпускник МГУ и бывший менеджер Lufthansa
Георгий Гахария - выпускник магистратуры факультета политологии МГУ. С 2008 по 2013 годы он работал директором по развитию бизнеса в Восточной Европе и странах бывшего СССР немецкого авиаконцерна Lufthansa. С ноября 2016 года он являлся министром экономики Грузии, с ноября 2017-го - главой МВД.
Согласно конституции Грузии кандидата в премьер-министры страны утверждает парламент. Затем новый глава правительства представляет депутатам обновленный состав кабинета, которому парламент должен вынести вотум доверия. Вся эта процедура должна будет пройти в течение двух недель после отставки Мамуки Бахтадзе.