Самолет не смог вылететь из "Шереметьево" из-за дыма в двигателе

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

По его данным, 8 сентября примерно в 18:55 в аэропорту "Шереметьево" при выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании "Россия" при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров. Пострадавших нет.

Самолет был отстранен от полетов, подчеркнули в прокуратуре.

Там уточнили, что его пассажиры находятся в здании аэропорта и по информации авиакомпании будут доставлены до места назначения резервным бортом.