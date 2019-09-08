Самолет не смог вылететь из "Шереметьево" из-за дыма в двигателе

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в воскресенье организовала проверку в связи с задымлением двигателя самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту "Шереметьево".
"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.
По его данным, 8 сентября примерно в 18:55 в аэропорту "Шереметьево" при выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании "Россия" при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров. Пострадавших нет.
Самолет был отстранен от полетов, подчеркнули в прокуратуре.
Там уточнили, что его пассажиры находятся в здании аэропорта и по информации авиакомпании будут доставлены до места назначения резервным бортом.
Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.