Вс, 8.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Самолет не смог вылететь из "Шереметьево" из-за дыма в двигателе

Аэропорт "Шереметьево". Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в воскресенье организовала проверку в связи с задымлением двигателя самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту "Шереметьево".

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

По его данным, 8 сентября примерно в 18:55 в аэропорту "Шереметьево" при выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании "Россия" при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров. Пострадавших нет.

Самолет был отстранен от полетов, подчеркнули в прокуратуре.

Там уточнили, что его пассажиры находятся в здании аэропорта и по информации авиакомпании будут доставлены до места назначения резервным бортом.

Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.

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