Пн, 9.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

В Мосгордуму прошли около 20 оппозиционных кандидатов

Выборы в России.

ФОТО: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS

В Мосгордуму , согласно предварительным данным, проходят около 20 оппозиционных кандидатов. Утром в понедельник, 9 сентября, Мосгоризбирком сообщил, что после обработки 85 процентов протоколов в 20 из 45 округов лидируют представители Комунистической партии, "Яблока" и "Справедливой России", пишет DW.com.

В свою очередь Общественный штаб наблюдения за выборами сообщил, что в парламент российской столицы проходят 13 кандидатов от КПРФ, еще по 3 - от "Справедливой России" и "Яблока". Эти данные могут измениться по результатам обработки оставшихся протоколов. Всего в московскую думу избирают 45 депутатов.

Как следует из предварительных результатов, распространенных Мосгоризбиркомом, явка на московских выборах составила 21,66%. Этот показатель незначительно, на 0,64%, превысил аналогичный на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году.

Московский мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы самыми эмоциональными и реально конкурентными. Предвыборную борьбу он охарактеризовал как "нешуточные страсти". Комментируя результаты, столичный мэр заявил, что дума стала политически более разноплановой, что, по мнению Собянина, будет на пользу городскому парламенту.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ