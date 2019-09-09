В Мосгордуму прошли около 20 оппозиционных кандидатов

В Мосгордуму , согласно предварительным данным, проходят около 20 оппозиционных кандидатов. Утром в понедельник, 9 сентября, Мосгоризбирком сообщил, что после обработки 85 процентов протоколов в 20 из 45 округов лидируют представители Комунистической партии, "Яблока" и "Справедливой России", пишет DW.com.
В свою очередь Общественный штаб наблюдения за выборами сообщил, что в парламент российской столицы проходят 13 кандидатов от КПРФ, еще по 3 - от "Справедливой России" и "Яблока". Эти данные могут измениться по результатам обработки оставшихся протоколов. Всего в московскую думу избирают 45 депутатов.
Как следует из предварительных результатов, распространенных Мосгоризбиркомом, явка на московских выборах составила 21,66%. Этот показатель незначительно, на 0,64%, превысил аналогичный на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году.
Московский мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы самыми эмоциональными и реально конкурентными. Предвыборную борьбу он охарактеризовал как "нешуточные страсти". Комментируя результаты, столичный мэр заявил, что дума стала политически более разноплановой, что, по мнению Собянина, будет на пользу городскому парламенту.