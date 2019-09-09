В Мосгордуму прошли около 20 оппозиционных кандидатов

В свою очередь Общественный штаб наблюдения за выборами сообщил, что в парламент российской столицы проходят 13 кандидатов от КПРФ, еще по 3 - от "Справедливой России" и "Яблока". Эти данные могут измениться по результатам обработки оставшихся протоколов. Всего в московскую думу избирают 45 депутатов.

Как следует из предварительных результатов, распространенных Мосгоризбиркомом, явка на московских выборах составила 21,66%. Этот показатель незначительно, на 0,64%, превысил аналогичный на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году.