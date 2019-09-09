Пн, 9.09.2019
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  • В Таллинне 15-летний велосипедист попал под машину на пешеходном переходе

В Таллинне 15-летний велосипедист попал под машину на пешеходном переходе

Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lõuna prefektuur

В воскресенье, 8 сентября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Сообщение об инциденте по адресу Тулика, 45 поступило на пульт дежурного в 19.56. Как уточнили в пресс-службе, 15-летний мальчик пересекал на велосипеде дорогу рядом с выездом из парковочного дома торгового центра Kristiine и попал под машину Škoda Kodiaq, за рулем которой был 41-летний мужчина.

Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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