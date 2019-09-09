В Таллинне 15-летний велосипедист попал под машину на пешеходном переходе

Сообщение об инциденте по адресу Тулика, 45 поступило на пульт дежурного в 19.56. Как уточнили в пресс-службе, 15-летний мальчик пересекал на велосипеде дорогу рядом с выездом из парковочного дома торгового центра Kristiine и попал под машину Škoda Kodiaq, за рулем которой был 41-летний мужчина.