В Таллинне 15-летний велосипедист попал под машину на пешеходном переходе

В воскресенье, 8 сентября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сообщение об инциденте по адресу Тулика, 45 поступило на пульт дежурного в 19.56. Как уточнили в пресс-службе, 15-летний мальчик пересекал на велосипеде дорогу рядом с выездом из парковочного дома торгового центра Kristiine и попал под машину Škoda Kodiaq, за рулем которой был 41-летний мужчина.
Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.