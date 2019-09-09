Российский теннисит Даниил Медведев драматически уступил в финале US Open Рафаэлю Надалю

Российский теннисист и великий Надаль подарили зрителям финала шикарнейший матч, в котором нашлось место и драме, и триумфу, и разочарованию.

Рафа сумел взять первые две партии 7:5, 6:3, но затем Медведеву удалось переломить игру в конце третьего сета, когда соперники шли очко в очко, но на финише третьего сета МЕдведев берет свою подачу и в 12-м гейме на подаче Надаля уходит в отрыв 40:0. Рафе один сетбол удалось отыграть, но Медведев преимущество превратил в выигранный сет. В четвертом сете соперники снова шли ноздря в ноздрю до счета 4:4, когда Медведеву удалось убежать от Надаля, выиграв подачу Рафы и свою, завершив сет со счетом 6:4 в свою пользу.

33-летний испанец стал самым возрастным чемпионом US Open после 35-летнего Кена Роузуолла в 1970-м, в пятый раз в карьере выиграл за сезон больше одного «Шлема» (также «Ролан Гаррос»), а также выиграл рекордный пятый «Шлем» после 30-летия.