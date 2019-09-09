Ученица Тутберидзе исполнила три четверных прыжка в одной программе, Медведева и Коляда упали

15-летняя спортсменка выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп и несколько каскадов. Она выступила в образе Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов».

В сентябре 2018-го Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверной сальхов и тулуп.

В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой, составлявший на тот момент 158,50 балла. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль.

Евгения Медведева чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго. За исключением тройного флипа, где она допустила ошибку при приземлении, остальные элементы Медведева исполнила чисто.

Михаил Коляда представил новую произвольную программу на открытых прокатах сборной России в Москве.

В программе Коляда предстал в образе Чарли Чаплина. Первым прыжковым элементом фигурист попытался исполнить четверной сальхов, но упал на приземлении. На четверном сальхове Михаил также допустил падение, вместо запланированного акселя в три с половиной оборота сделал «бабочку».