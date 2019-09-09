Италия и Испания проактически обеспечили себе выход на Евро-2020, Армения преподнесла сенсацию

После поражения Финляндии, которая осталась на втором месте в своей группе, шансы на борьбу за второе место, которое дает право прямого выхода на Евро-2020, получила Армения, обыгравшая 4:2 сильную Боснию. Подопечные Роберта Просинечки в Ереване ничего не смогли поделать с Генрихов Мхитаряном, который сделал дубль и отдал две результативные передачи. Теперь боснийцам нужно не только самим выигрывать все оставшиеся матчи, но и ждать осечек конкурентов.