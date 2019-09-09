Италия и Испания проактически обеспечили себе выход на Евро-2020, Армения преподнесла сенсацию

В квалификационнном раунде Евро-2020 сборная Италии обыграла Финляндию (2:1), а Испания разгромила Фарерские острова (4:0), передает Sports.ru.
Команда Роберто Манчини выиграла все 6 матчей в отборочном турнире с общим счетом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков.
Сборная Испании также выиграла все матчи в группе F и идет на 1-м месте, общий счет 6 игр – 17:3.
Обеим командам нужно выиграть один матч, чтобы обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
После поражения Финляндии, которая осталась на втором месте в своей группе, шансы на борьбу за второе место, которое дает право прямого выхода на Евро-2020, получила Армения, обыгравшая 4:2 сильную Боснию. Подопечные Роберта Просинечки в Ереване ничего не смогли поделать с Генрихов Мхитаряном, который сделал дубль и отдал две результативные передачи. Теперь боснийцам нужно не только самим выигрывать все оставшиеся матчи, но и ждать осечек конкурентов.
Сборная Грузии дома сыграла вничью 0:0 с Данией, а Греция не сумела дома переиграть Лихтенштейн, 1:1.