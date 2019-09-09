Подробности ограбления магазина: злоумышленник отправился в Латвию вместе со своими близкими

В воскресенье около 13.00 в полицию поступило сообщение, что мужчина в противогазе ограбил магазин в Хаанья. Грабитель не применял силы, а работник магазина отдала ему находившиеся в кассе пару сотен евро. Злоумышленник бежал с места ограбления на автомобиле Mitsubishi Colt красного цвета. С машины были сняты номерные знаки.

Чтобы поймать злоумышленника, полиция развернула спецоперацию с участием группы быстрого реагирования и пограничников. Также к поимке преступника привлекли полицию Латвии.

«Мы ежедневно обмениваемся данными с латвийской полицией, - сообщил руководитель группы быстрого реагирования Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. – У нас налажена оперативная связь. И если ситуация того требует, мы сразу же обращаемся к соседям за помощью. И со своей стороны оказываем помощь, когда они в ней нуждаются».

Для поимки преступника полиция обратилась за помощью к общественности.

«Мы получили пару сообщений о том, где может быть машина, но установить более точное место нахождения удалось с помощью оперативной информации. Обозначили зону, где он может находиться. Благодарим всех, кто помогал нам в поимке злоумышленника», - сказал Вирк.

В 15.45 латвийская полиция задержала автомобиль Mitsubishi Colt на шоссе неподалеку от местечка Апе, что более чем в 40 километрах от места ограбления. Находившийся за рулем машины 34-летний мужчина сопротивления не оказал. Подозреваемого в ограблении позже передали эстонским полицейским.

Кроме подозреваемого, в машине находились и его близкие. По мнению полиции, они не были связаны с ограблением.

К моменту задержания подозреваемый в ограблении успел установить на машину номерные знаки В полиции не стали раскрывать информацию о том, удалось ли найти в машине противогаз и использовавшееся для ограбления оружие. «Пока этим делом занимаются следователи. В настоящее время собирают улики. Больше подробностей мы предоставить не можем», - сказал Вирк. Задержанный 34-летний мужчина оказался жителем Вырумаа.

«Раньше он сталкивался с полицией по причине нарушения правил дорожного движения. Насколько нам известно, ранее он не совершал ограблений», - сообщил Вирк.