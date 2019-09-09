Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в российские выборы

Роскомнадзор обнаружил политическую рекламу на ресурсах Google (включая хостинг YouTube) и Facebook во время выборов в РФ. В ведомстве подчеркнули, это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.
Факт нарушений был установлен в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в Единый день голосования, говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс".
Ведомство передаст информацию о нарушениях российского законодательства для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
В Роскомнадзоре констатировали, что автоматические рекламные инструменты Google и Facebook регулярно используются для распространения политической рекламы в "День тишины".
"В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это запрещено российским законом", - пояснили в ведомстве.
Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ должна изучить заявления о нарушении компаниями Google и Facebook российского законодательства и пригласить представителей компаний на свое заседание, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии Андрей Исаев.
"Выслушаем оценку ЦИКа и обязательно встретимся с представителями сервисов", - сказал Исаев "Интерфаксу" в воскресенье.
"Мы сами ни от каких разговоров не уклоняемся, работаем в открытом режиме и очень рассчитываем, что, опираясь на принципы открытости и демократии, эти коллеги, представители, руководство этих структур также придут на встречу - и мы обсудим все возникшие вопросы", - подчеркнул парламентарий.
"Я не хочу предвосхищать решения, которые могут быть приняты, но мы обязательно встретимся, в том числе с представителями этих сервисов (...), последние события показывают, что актуально такую встречу провести", - сказал Исаев.