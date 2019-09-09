Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в российские выборы

Факт нарушений был установлен в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в Единый день голосования, говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс".

Ведомство передаст информацию о нарушениях российского законодательства для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

В Роскомнадзоре констатировали, что автоматические рекламные инструменты Google и Facebook регулярно используются для распространения политической рекламы в "День тишины".

"В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это запрещено российским законом", - пояснили в ведомстве.

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ должна изучить заявления о нарушении компаниями Google и Facebook российского законодательства и пригласить представителей компаний на свое заседание, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии Андрей Исаев.

"Выслушаем оценку ЦИКа и обязательно встретимся с представителями сервисов", - сказал Исаев "Интерфаксу" в воскресенье.

"Мы сами ни от каких разговоров не уклоняемся, работаем в открытом режиме и очень рассчитываем, что, опираясь на принципы открытости и демократии, эти коллеги, представители, руководство этих структур также придут на встречу - и мы обсудим все возникшие вопросы", - подчеркнул парламентарий.