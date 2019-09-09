Пьяного футболиста избили возле ночного клуба

На прошлой неделе 29-летний футболист отмечал день рождения друга в манчестерском ночном клубе Chinawhite. Дринкуотер сильно напился и начал приставать к девушке защитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.

Между футболистами завязалась потасовка, после чего охранники выгнали Дринкуотера из клуба.

На улице на хавбека «Бернли» напали шесть человек, которые избили его с криками «Ломайте ему ноги». После случившегося друг Дринкуотера вызвал футболисту такси и отправил его домой. Полицию на инцидент не вызвали.

В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. На прошлой неделе «Челси» и «Бернли» заявили, что игрок получил травму лодыжки, не сообщив деталей.

Предположительно, Дринкуотер из-за повреждений пропустит около 4 недель. Футболист не играл в АПЛ уже 18 месяцев, передает Sports.ru.

«Бернли» в курсе произошедшего. В понедельник утром Дринкуотер встретится с главным тренером Шоном Дайчем, чтобы обсудить свое будущее.